Vali Mustafa Çiftçi, Çorum FK'nın verdiği şampiyonluk ve 1. lig'e çıkma mücadelesini yürekten desteklerini açıkladı.

'Mayıslar Bizimdir' etiketiyle bir paylaşım yapan Vali Çiftçi; "Anadolumuzun lokomotif ve üretken şehirlerinden Çorumumuzun profesyonel futbol takımı Çorum FK'nın verdiği şampiyonluk ve 1. Lig'e çıkma mücadelesini yürekten destekliyoruz. Çorum FK'nın 1.lig'e çıkacağına ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Şimdirye kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın, kardeşliğin şehri Çorumumuza ve Çorum'un değerlerine desteğimiz her daim sürecektir. Çorum FK, 1.lig'i hak ediyor." ifadelerini kullandı