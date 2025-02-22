Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında bugün evinde Adanaspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta lider Kocaelispor'a kaybederek zirve yolunda yara alan kırmızı siyahlılar, Adanaspor'u yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Ligde evinde oynadığı son 4 maçı da kazanan Çorum FK ile küme düşmeme mücadelesi veren Adanaspor arasında bu müsabakayı Turgut Doman yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.