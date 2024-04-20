Ahlatcı Çorum FK ligin 31. hafta maçında yarın sahasında lig üçüncülüğü yolunda çok kritik Adanaspor ile Yeni Şehir Stadyumunda karşılaşacak.

Kırmızı siyahlılar bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor,.

Ligde son yedi maçından beş galibiyet ve iki beraberlik alarak büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takım play-off hedefinin ardından lig üçüncülüğü hedefine odaklandı. Son maçında Altay deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile dönen Çorum FK ligdeki çıkışını devam ettirdi.

Sahasında oynayacağı bu maçı kazanarak lig üçüncülüğü için avantajını sürdürmek isteyen Çorum FK’da büyük oranda sezonu kapatan Atakan Cangöz ile bir önceki hafta sezonu kapatan Ozan Sol dışında eksik bulunmuyor.

Konuk Adanaspor ise ligde kalmak için mücadele ediyor.

Düşme hattından kurtulmak isteyen turuncu beyazlılar Çorum FK maçından alacağı puan yada puanlarla üst sıralara çıkmak istiyor.

Alt sıralarda puanların birbirine çok yakın olması ligden düşecek üçüncü takım konusunda mücadeleyi çok daha zorlu hale getiriyor.

Yarın saat 16’da Yeni Şehir Stadyumunda başlayacak Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor maçını İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Mustafa Kürşat Filiz yönetecek.

Maçı TRTspor ve Bein Spors kanalları canlı yayınlayacak.

Ahlatcı Çorum FK Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptıran kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.