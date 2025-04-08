Ahlatcı Çorum FK tarafından Belediye’den kiralanan Çorum Atlı Spor Tesisleri bugün basına tanıtılacak.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Kulüp olarak alt yapı yatırımlarımız kapsamında devraldığımız ve yeniden hayata geçirdiğimiz Çorum Atlı Spor Kulübü’nün tanıtımı ve gezdirmek için basın toplantısı düzenleyeceğiz.

Kulüp Başkanı Vekili Feyyaz Gökel, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Burhan Kaya’nın katılımı ile yapılacak toplantıda vizyonu, hedefleri ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verilecek. Bugün saat 13’de yapılacak toplantıda bu tesislerde Çorum’dan doğan ve geleceğe uzanan spor vizyonumuzu birlikte paylaşalım’ denildi.