Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi’nden yetişen şampiyon güreşci Emrah Kuş mindere veda etti.

13 Ekim 1988 yılında Kargı’da doğan Emrah Kuş 12 yaşında Güreş Eğitim Merkesi sınavını kazanarakAdil Candelir’de güreş hayatına başladı.

Çorum Gençlik ve Çorum Belediyespor kulüplerinde güreşen ve sayısız Türkiye Şampiyonluğu ve milli takım düzeyinde başarılar kazanan Emrah Kuş ardından İstanbul ve İzmir kulüplerinde milli takım mayosu ile Dünya Şampiyonasında bir gümüş bir bronz, Avrupa Şampiyonasında bir bronz, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunlarında birincilik Gençlerde Avrupa Şampiyonu ve uluslararası turnuvalarda sayısız madalyalar kazandı.

Son olarak İzmir Büyükşehir kulübü mayosu ile bu ay içinde Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonasında mayo giyerek mindere çıkan Emrah Kuş ardından minder ayakkabılarına çıkartarak güreşe veda etti. Emrah Kuş veda sonrasında yaşadığı duygusallık ile kendisinde emeği olan tüm hocalarına ve sporcu arkadaşlarına teşekkür etti. Kuş, çocukken başladığı güreş sayesinde bir çok başarıya imza attığını ve bugünlere kelmesini güreş ile olduğunu belirterek bundan sonrada güreşin içinde olmaya devam edeceğini söyledi.