Futbol Federasyonu Çorum FK’nın üç haftalık programını açıkladı.

Kırmızı Siyahlı takım saat 16’ya abone oldu.

Ligde yarın oynayacağı Adanaspor maçı ile birlikte dört maçını saat 16’a oynayacak.

Kırmızı Siyahlı takım Boluspor ile bir haftada biri ligde biri kupada iki maç yapacak.

Ligin 26. hafta maçında yarın saat 16’da Adanaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK hafta içinde ise 26 Şubat çarşamba günü saat 15’de sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takımın bu maça Başakşehir maçında olduğu gibi U 19 takımı ile çıkması bekleniyor.

Ligin 27. hafta maçında 1 Mart Cumartesi günü saat 16’da Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılayacak olan Çorum FK 5 Mart çarşamba günü ise saat 16’da kendi evinde Boluspor ile bu kez lig maçında karşılaşacak.

Çorum FK ligin 29. hafta maçında ise 9 pazar günü saat 16’da Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.