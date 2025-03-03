Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Çorum FK-Boluspor maçını Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek.

Şen'in yardımcılıklarını ise Onur Gülter, Mehmet Sıraç Akpınar ve Sinan Özcan yapacak.

Şen bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Alpaslan Şen 4 hafta önce oynanan Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçında düdük çalmıştı.