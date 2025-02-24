Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor karşısında penaltı beklediği pozisyon, Thomas soldan ceza sahasına girdi çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda rakip takım kaptanı Fatih soy kolundan çekerek dengesini bozdu.

Pozisyonda Thomas buna rağmen vurdu ve top kaleci Nurullah’dan sekerek kornere gitti.

Bu pozisyona Thomas ve Çorum FK yedek kulübesi pozisyonu izledikten sonra sahaya penaltı itirazını artırdılar ancak maçın VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu, Turgut Doman’ı izlemeye davet etmedi.