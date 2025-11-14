Arca Çorum FK sezonun son milli arasının ardından gelecek hafta sonu Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün başlıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Iğdır FK takımını 3-1 yenerek morallenen kırmızı siyahlı takıma Teknik Direktör Çağdaş Çavuş tarafından dört gün izin verilmişti.

Dört günlük izni tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugün saat 15’de tesislerde toplanarak saat 18’de tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıkacak.

Arca Çorum FK’da bugünki haftanın ilk antrenmanına PFDK’dan ceza alan futbolcuların çıkıp çıkmayacağı yönetim kurulu toplantısından çıkacak karara göre belli olacak.

Kırmızı Siyahlı takım ligde üst üste iki zorlu deplasmanda önce Bandırmaspor ardından da Bodrum FK ile puan mücadelesine çıkacak.

Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalan Geraldo ve hasta olduğu için son iki maçta forma giyemeyen Yusuf’un da bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor,