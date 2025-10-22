Arca Çorum FK’da iki günlük iznin ardından kırmızı siyahlı takım dün akşam saatlerinde tesislerde toplanarak haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Ligin 10. hafta maçında cumartesi akşamı Hatayspor ile Mersin’de oynadığı maçtan 4-1’lik galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takıma Teknik Direktör Çağdaş Çavuş iki gün izin vermişti.

İki günlük iznin ardından dün saat 16’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım futbolcuların saat 18’de ise haftanın ilk antrenmanı için tesis sahasına çıktı.

Haftanın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş futbolcularla yaptığı değerlendirme toplantısında Hatay maçından çıkaracakları dersleri mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Çavuş alınan galibiyetin moral motivasyon adına son derece önemli olduğunu ancak önlerinde birbirinden zorlu maçlar bulunduğunu belirterek tüm futbolculardan bu zorlu dönemde tam konsantrasyon istedi.

Daha sonra haftanın ilk antrenmanı ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman son bölümde ise yarı sahada oyun formatında bir çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım Boluspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.