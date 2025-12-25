Arca Çorum FK’nın pazar günü oynayacağı Erzurumspor maçının seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Çorum FK maç kafilesi cumartesi sabah kahvaltısının ardından 08’da karayolu ile Ankara Esenboğa havaalanına gidecek.

Burdan 13 uçağı ile Erzurum’a gidecek. Çorum FK maçın ardından ise futbolcular ve teknik heyet dört günlük devre arası izni için memleketlerine gidecekler.

Kırmızı Siyahlı takım 2 Ocak cuma günü Antalya’da toplanacak.