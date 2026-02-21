Arca Çorum FK’nın İstanbulspor ile oynadığı maçta dört blokta bulunan taraftarlara bir maç ceza geldi.

İstanbulspor ile oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı Arca Çorum FK taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı bir sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesinden dolayı 80 bin lira para cezası ve D4, D5, D6 ve D 7 blokta bulunan taraftarlara bir maç ceza verildi.

İstanbulspor maçında bu tnibünlerden bilet alan taraftarlar yarın oynanacak Ümraniyespor maçına giriş yasağı getirildi.

Ayrıca yaşanan saha olayları nedeni ile kulübe ayrıca 110 bin lira para cezası verildi.