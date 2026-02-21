Ümraniyespor yarın Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından çıkan Ümraniyespor yarın Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki çalışmada kırmızı beyazlılar Çorum FK maçının oyun taktiğini çalıştı.

Ümraniyespor çalışmasında taktiksel uyarılarda bulunan Teknik Direktör Levent Açıkgöz futbolculardan basit top kaybı yapmamaları ve çıkışta top kaybetmemelerini istedi.

Ümraniyespor bugün akşam saatlerinde Çorum’a gelerek otelde kampa girmesi bekleniyor.