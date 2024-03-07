Trendyol 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK maçını Ankara bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir ve Batuhan Kolak yapacak.

Adnan Deniz Kayatepe bugüne kadar Çorum FK'nın iki maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar iki maçtan da galip ayrıldı.

32 yaşındaki hakem, sezonun ilk maçı olan Tuzlaspor'u 3-0 yendiğimiz maçta görev almıştı.