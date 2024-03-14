Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü sahasında oynayacağı zorlu Manisa FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta Manisa FK maçının oyun taktiğini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Tesis sahasında yapılan antrenmana hasta olan kaleci Hasan Hüseyin tedbir amaçlı olarak katılmazken diğer tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Ardından yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalda Manisa FK maçının oyun taktiği konusunda mevkilere özel uyarılarda bulundu.

Yarı sahada yapılan taktik çalışmanın ardından tam sahada devam ettiren Teknik Direktör Serkan Özbalta uyarılarını bu bölümde de sürdürdü.

Ahlatcı Çorum FK, Manisa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.