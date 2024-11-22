Pazar günü Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Ahlatcı Çorum FK dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Loick ve Durel dışında tüm futbolcular katıldılar. Sakatlıktan çıkan Ozan, Kasango ve kaleci Ahmet ise takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam ettiler.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra önce dar alanda ardından tam sahada Erokspor maçının taktik çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta uyarılarını bu bölümde de sürdürdü. Rakibin artı yönleri üzerinde mevkisel olarak futbolculara uyarıları sürdüren Özbalta basit top kayba yapmamaları ve rakibe boş alan bırakmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu.

Ligde son üç maçını kazanarak çıkışa geçen Çorum FK’da futbolcuların moralli ve neşeli oldukları gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın İstanbul’a uçacak.