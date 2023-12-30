Bölgesel Gelişim Lig’inde Ahlatcı Çorum FK U 17’de lider durumda yoluna devam ederken U 19 takımı ise son haftalardaki çıkışı ile play-off potasına girmeyi başardı.

U 17 Bölgesel Gelişim Ligi 4. grupta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK ilk iki devrede oynadığı dokuz maçta topladığı 25 puanla ve namağlup olarak liderliğini koruyor.

En yakın rakibi Uşakspor’un 6 üçüncü sıradaki Ispartaspor ile puan farkını 12 puana çıkartan U 17 takımı son iki devre öncesinde büyük avantaja sahip.

Altı takımın mücadele ettiği ve dört devreli olarak oynanan U 17 Liginde üçüncü devre 13 Ocak’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK üçüncü devrenin ilk maçında puan olarak kendine en yakın rakibi Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde ise sekizinci maçlar sonunda Uşakspor lider durumda bulunuyor.

Çorum FK ise bir maç fazlası ile bir puan gerisinde ve üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta play-off mücadelesi veren takım sayısı dört olması her maçı zorlu hale getiriyor.

Ahlatcı Çorum FK sekizinci maçında evinde Tarsus idman Yurdu takımını 3-1 yenerek hata lapmadı.

Haftanın kritik maçında ise Ispartaspor Afyonspor deplasmanında 2-0 kazanarak yarışa ortak oldu.

Lige yıl başı nedeni ile verilen ara nedeni ile bu hafta sonu maç oynanmayacak.

Ahlatcı Çorum FK 6 Ocak cumartesi günü grup lideri Uakspor ile zorlu bir maça çıkacak.