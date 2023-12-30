Bölgesel Gelişim Lig’inde Ahlatcı Çorum FK U 17’de lider durumda yoluna devam ederken U 19 takımı ise son haftalardaki çıkışı ile play-off potasına girmeyi başardı.

U 17 Bölgesel Gelişim Ligi 4. grupta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK ilk iki devrede oynadığı dokuz maçta topladığı 25 puanla ve namağlup olarak liderliğini koruyor.

Çorum FK'da iki isim bütün maçlarda 90 dakika forma giydi Çorum FK'da iki isim bütün maçlarda 90 dakika forma giydi

En yakın rakibi Uşakspor’un 6 üçüncü sıradaki Ispartaspor ile puan farkını 12 puana çıkartan U 17 takımı son iki devre öncesinde büyük avantaja sahip.

Altı takımın mücadele ettiği ve dört devreli olarak oynanan U 17 Liginde üçüncü devre 13 Ocak’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK üçüncü devrenin ilk maçında puan olarak kendine en yakın rakibi Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde ise sekizinci maçlar sonunda Uşakspor lider durumda bulunuyor.

Çorum FK ise bir maç fazlası ile bir puan gerisinde ve üçüncü sırada bulunuyor.

 Grupta play-off mücadelesi veren takım sayısı dört olması her maçı zorlu hale getiriyor.

Ahlatcı Çorum FK sekizinci maçında evinde Tarsus idman Yurdu takımını 3-1 yenerek hata lapmadı.

Haftanın kritik maçında ise Ispartaspor Afyonspor deplasmanında 2-0 kazanarak yarışa ortak oldu. 

Lige yıl başı nedeni ile verilen ara nedeni ile bu hafta sonu maç oynanmayacak.

Ahlatcı Çorum FK 6 Ocak cumartesi günü grup lideri Uakspor ile zorlu bir maça çıkacak.