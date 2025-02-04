Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C grubunda ikinci maçında bugün Rams Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Bugün saat 15.30’da Başakşehir Fatih Terim Stad’ında oynanacak maçta kırmızı siyahlı takım büyük çoğunluğunu Bölgesel Gelişim Liginde mücadele eden U 19 takımı oyuncuları ile çıkacak,

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında Konyaspor’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olan kırmızı siyahlılar, bu maçta A takım kadrosunda bulunan dört futbolcu ile birlikte U 19 takımından ise 16 olmak üzere 20 kişilik kadro ile çıkacak.