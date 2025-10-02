Arca Çorum FK yarın akşam evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım dünkü çalışması Manisa maçının taktik provasını ve son bölümde gol çalışması yaptı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaparak Manisa maçının oyun taktiği ve dikkat edilmesi gereken konularla ilgili olarak mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Milli araya moralli girmek için Manisa maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten Çavuş tüm futbolculardan maça tam konsantrasyon istedi.

Daha sonra küçük sahada dinamik ısınma ile başlayan antrenman büyük sahada dar alan oyunu ile devam etti. Ardından tam sahada Manisa maçının taktik çalışmasını yaptıran Çavuş futbolculardan isteklerini bu bölümde oyunu durdurarak gösterdi. Oldukça tempolu geçen bu taktik çalışmanın ardından kırmızı siyahlı takım bu sezon en büyük sıkını yaşadığı gol vuruşu çalıştı.

Kenarlardan ve ortadan gelişen ataklarla gol vuruşu çalışması yaptan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Arca Çorum FK bugün saat 17’de yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampta maç saatini bekleyecek.