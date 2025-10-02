Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve şube müdürleri tesis amirlerine sezon boyu yaptıkları çalışmalar nedeni ile teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Şube Müdürleri 24-25 szonunda Federasyon ve Sosyal-Kültürel faaliyetlerde gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmaları nedeni ile Çorum Şehir Stadyumu amiri Turgay Doğan, Mimar Sinan Futbol sahası amiri Hüseyin Eğer, Olimpik Yüzme Havuzu Amiri İsmail Sonkaya, Toki Spor Salonu Amiri Eyüp Demir, Tevfik Kış Spor Salonu Amiri Hüseyin Tekeli, Atatürk Spor Salonu amari Bülent Kaçmaz, Yeni Spor Salonu amiri Sadık Üngör, İtfaiye Sentetik saha amiri Muhammed Midiliç ve Devane Futbol Sahası amiri Faruk Akkaya’ya teşekkür belgeleri verildi.