Arca Çorum FK ligde hem sahada puan durumunda hemde tribünde zirvede bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım ikide iki yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Kırmızı Siyahlı takım ligde ilk hafta taraftar sayısında da rakiplerinin toplamından fazla seyirci sayısı ile zirvede yer aldı.

Çorum FK’nın ilk hafta evinde Amedspor ile oynadığı maçı 12.638 biletli taraftar izledi ve bu sayı ligde oynanan diğer dokuz maçın toplamından bile fazla. Ligde ikinci en fazla taraftar sayısı Erzurumspor- Sivaspor maçında oldu ve 4629 oldu.