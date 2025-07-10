Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig tecrübesi olan futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetimin, hem hücum hattı hem de savunma bölgesi için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Kırmızı siyahlılarda Başkan Oğuzhan Yalçın'ın geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde forma giyen Senagalli futbolcu Mame Biram Diouf ile görüştüğü öğrenildi.

Senagalli golcü geçen sezon Keçimrengücü forması ile 14 gol 4 asistle dikkatle üzerine çekmişti.

CANER OSMANPAŞA İDDİASI

Transfer harekatının sürdüren Çorum FK'da transfer gündeminde olan diğer bir ismin ise Caner Osmanpaşa olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli stoper Caner Osmanpaşa, Arca Çorum FK'nın radarında.

Kocaelispor forması altında 29'u ilk 11 olmak üzere, toplam 31 maça çıkan tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.