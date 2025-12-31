Trendyol 1. ligde takımların maddi değerleri sıralamasında Çorum FK 11. sıraya geriledi.

Kırmızı Siyahlı takımın ligde ilk yarıda beklentilerin uzağında kalması nedeni ile fiyatında düşüş olduğu gözlendi.

Transfer Markt firmasının yaptığı en değerli takımlar sıralamasında sezon başında olduğu gibi Bodrumspor takımı yine ilk sırada yer alıyor.

Buna karşın puan sıralamasına bakıldığı zaman ters bir görüntü veren üç takım sıralanıyor.

14,5 milyon Euro ile Bodrumspor ilk sırada yer alırken en yakın rakibi Manisa FK, İstanbulspor ve Sivasspor takımları 9,5 milyon Euro ile ilk dört sırada yer alıyor.

Sürpriz bir çıkış yapan Pendikspor 8.8 milyon ile Pendikspor beşinci ilk yarıyı lider tamamlayan Amedspor ise altıncı sarada yer aldı. Erokspor 8.1 milyon euro ile yedinci sırad Erzurumspor7.9 milyon ile sekizinci Vanspor 7,8 milyon ile dokuzuncu Boluspor 7.7 milyon ile onuncu sırada yer alırken Çorum FK ise 7,2 milyon lira ile onbirinci sırada. Bandırmaspor 7 milyon Ümraniyespor ve Iğdır FK 6,8 milyon Sarıyer 5,9 milyon, Serik Belediye 5,7 milyon Keçiörengücü 5,4 milyon Sakaryaspor 4.9 milyon Hatayspor 4.8 milyon olan kadro değeri sıralamasında son sırada ise Adana Demirspor 1.3 milyon Euro ile bulunuyor,