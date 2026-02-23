Tokat’ta yapılan Liseli Gençler B kategorisi Karate bölge birinciliğinde Çorumlu sporcular bir gümüş bir bronz madalya kazanarak Çorum’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

21-22 Şubat tarihlerinde Tokat’ta yapılan Liseli B Gençler Karate Bölge birinciliğinde Çorum ile birlikte Tokat., Ordu, Sivas, Giresun, Trabzon, Samsun, Amasya, Yozgat, Kırıkkale, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak illerinden sporcular mücadele etti.

Genç Kızlar 53 kiloda tatamiye çıkan Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Buğlem Belinaş Barın eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçını kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Genç erkekler 61 kiloda Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Furkan Agurtlu ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kürsüye çıkmayı başaran iki sporcuu 30 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Çorum’da yapılacak Türkiye Şampiyoasında mücadele etmeye hak kazandılar.