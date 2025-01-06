Ahlatcı Çorum FK, Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında sahasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Cumartesi günü Urfaspor ile deplasmanda karşılaşan Çorum FK pazar sabah saatlerinde Çorum’a döndü.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 15.30’da tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmada Urfaspor maçında oynayan futbolcular kısa süreli koşunun ardından çalışmayı tamamladılar.

Maçta az süre alan ve cezalı oldukları için forma giyemeyenler ise daha sonra dar alanda pas ve son bölümde yarı sahada maç yaparak antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.