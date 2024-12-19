Ahlatcı Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün Erzincanspor'a konul oluyor.

Kırmızı siyahlı takım daha çok ligde az süre alan ve alt yapıdan takviyeli gençlerle gittiği Erzincanspor karşısında mücadele edecek.

Anagold 24 Erzincanspor ile Ahlatcı Çorum FK takımları bugün saat 17’de Erzincan 13 Şubat Stad’ında karşılaşacaklar.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kazanan takım gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Spor’dan aynı saatte başlayacak Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçı ile dönüşümlü olarak yayınlanacak olan Erzincanspor - Çorum FK maçını Trabzon bölgesi hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.