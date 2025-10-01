Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK-Kütahyaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15:30'da Çorum'da oynanacak.
28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak müsabakaların programı şöyle:
28 Ekim Salı:
13.30 Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Saha)
13.30 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)
18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)
29 Ekim Çarşamba:
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)
13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)
13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)
13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)
13.30 Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)
13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)
13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)
15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)
15.30 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)
15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)
18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Ekim Perşembe:
13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)
13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)
14.45 Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)
15.30 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)
18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurd (Gaziantep)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)