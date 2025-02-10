Ahlatcı Çorum FK’nın yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın saat 17’de Yeni Stadyumda oynanacak Çorum FK -Yeni Malatyaspor maçı biletleri VİP B tribün 219 lira VİP A ve D tribün biletleri 119 liradan maraton tribün biletleri ise 19 liradan satışa çıktı.

Misafir tribün biletleri ise 25 liradan satışa çıkarıldı.

Hafta içi olması ve taraftar sayısının az olmasından dolayı kuzey ve güney kale arkaları ile kapalı sağ ve sol tribünleri kapalı olacak.