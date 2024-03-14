Trendyol 1. Lig'de 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçını Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek.

Aksu'nun yardımcılıklarını ise Kadir Beyaz, Haydar Avcı ve Tayfun Sarı yapacak.

29 yaşındaki Bitlisli hakem bugüne kadar Çorum FK'nın iki maçında düdük çaldı. Çorum FK iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

2018-2019 sezonund a3.Lig'de Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup ettiğimiz maçta ve 2.Lig'de 2019-2020 sezonunda Pendikspor'a 3-2 kaybettiğimiz maçta görev almıştı.

Aksu bu sezon ise Çorum FK'nın hiçbir maçında görev yapmadı.