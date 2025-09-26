Arca Çorum FK’nın yarın Ümraniyespor ile oynayacağı maçın seyahat programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım yine Merzifon’dan gidecek Ankara’dan dönecek.

Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı siyahlılar akşam saatlerinde otobüs ile Merzifon’a gidecek burdan 19.25 uçağı ile İstanbul’a uçacak.

Havalananından kalacağı otele geçecek olan kırmızı siyahlı takım yarın akşam saat 19’de oynayacağı maçın ardından saat 23.00 uçağı ile İstanbul’dan Ankara’ya uçacak ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.