Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün 18 numara olarak paylaşımını yaptığı transferinin U21 Milli Takımın golcü futbolcusu Ali Akman olduğu öğrenildi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve bir dönemin transferdeki gözde ismi olan Ali Akman, Türkiye’de çok sayıda kulüpten teklif almasına rağmen tercihini Avrupa’dan yana kullanmıştı.

2023 yılından beri Belçika 1. Ligi olan Jupiler Pro League’de mücadele eden EFC Dender Kulübü formasını giyen 22 yaşındaki Ali Akman, kariyeri boyunca Bursaspor, Nicmegen ve Göztepe formalarını giydi.

Çorum FK ile anlaşmaya vardığı genç futbolcunun Pazartesi günü Çorum’a geleceği öğrenildi.