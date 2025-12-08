Amatör futbolda sezonun ilk kupaları U 16 Liginde dağıtıldı.

Vefaspor şampiyonluk kupasını sezonu puan kaybı yaşamadan kayıpsız olarak tamamladı. Vefaspor final grubu son maçında Gençlerbirliği takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Grupta yaptığı sekiz maçıda kazanarak final grubuna yükselen Vefaspor final grubunda da ilk beş maçını kazanarak şampiyonluğu erkenden kazanmıştı.

Son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Vefaspor rakibini ilk dakikalarda bulduğu tek golle 1-0 yenerek ligde yaptığı 14. maçınıdı kazanarak sezonu puan kaybı yaşamadan şampiyon olarak tamamladı. Bu maçın ardından düzenlenen törenle birinci olan Vefaspor ile üçüncü olan Gençlerbirliği takımları kupalarını aldılar.