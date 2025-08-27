Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcu PFDK'ye gönderdi.

Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Esenler Erokspor saha olayları, Amed Sportif Faaliyetler futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Eminevim Ümraniyespor ise 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, yöneticiler Fatih Çevik Bilal Aydın ile Eshabil Erdem Gözüaçık, talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Atakaş Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu futbolcu Burak Asan kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye verildi.