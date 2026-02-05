Çorum’un Sultanları Voleybol Turnuvasında mücadele başladı.

Dörderli iki grupta sekiz takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar Atatürk Spor Salonu ve Tevfik Kış Spor Salonunda oynanıyor.

Turnuvada A grubunda Çorum Gençlik Merkezi,. Alaca, Milli Eğitim ve Hastane takımları B grubunda ise Mecitözü Kaymakamlığı, Filenin Starları, Alya ve Hattuşaş takımları mücadele ediyor.

2 Şubat’ta oynanan maçlarla başlayan turnuvada grup maçları 10 Şubat’ta sona erecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 11 Şubat’ta çapraz olarak yarı finalde karşılaşacak.

Kazanan takımlan 7 Mart Dünya Kadınlar Gününde Çorum Spor Salonunda şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.