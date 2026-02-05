Çorum’un Sultanları Voleybol Turnuvasında mücadele başladı.

Dörderli iki grupta sekiz takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar Atatürk Spor Salonu ve Tevfik Kış Spor Salonunda oynanıyor.

Mert İlbars, Zagrep Ranking Turnuvasında
Mert İlbars, Zagrep Ranking Turnuvasında
İçeriği Görüntüle

Turnuvada A grubunda Çorum Gençlik Merkezi,. Alaca, Milli Eğitim ve Hastane takımları B grubunda ise Mecitözü Kaymakamlığı, Filenin Starları, Alya ve Hattuşaş takımları mücadele ediyor.

2 Şubat’ta oynanan maçlarla başlayan turnuvada grup maçları 10 Şubat’ta sona erecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 11 Şubat’ta çapraz olarak yarı finalde karşılaşacak.

Kazanan takımlan 7 Mart Dünya Kadınlar Gününde Çorum Spor Salonunda şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Muhabir: Çorum Hakimiyet