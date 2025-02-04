Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Zirve hesapları yapan kırmızı siyahlılar, Sakaryaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılar, dün tesiste Teknik Direktör Serkan Özbalta eşliğinde çalıştı.

Dünkü antrenmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse katılmazken, son haftaların formda ismi Thomas ise takımdan ayrı olarak özel bir çalışma yaptı.

Kırmızı siyahlılar bugün yapacağı taktik antrenmanla Sakaryaspor hazırlıklarını sürdürecek.