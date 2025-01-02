Cumartesi günü 18. hafta maçında Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün yaptığı antrenman yine taktik çalışma ile geçti ve tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya alt adalesinde ağrı olan Zargo Toure dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Dar alanda pas ile devam eden antrenmanda Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Hafta başından buyana Urfaspor’un teknik analizini yapan Teknik Heyet bu çalışmanın ardından hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen oyun taktiğini sahada uygulamaya dünde devam etti.

Bu çalışma sırasında Teknik Heyet Urfa maçının oyun taktiğini uygulamaya devam etti. Bu çalışma sırasında Serkan Özbalta rakip karşısındaki oyun taktiğini eksiksiz uygulamak için mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu ve istediklerini bireysel olarak söyledi.

Kırmızı Siyahlı futbolcuların taktik çalışma sırasında oldukça neşeli ve moralli oldukları gözlendi. Çorum FK Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve yarın sabah Urfa’da üç uçak ve iki otobüs yolculuğuna başlayacak.