MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Arca Çorum FK’nin sadece bir futbol kulübü değil, şehrin marka yüzü olduğunu açıkladı.

Çıplak yaptığı açıklamada, Arca Çorum FK ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şehrin tüm dinamiklerini kulübe destek olmaya davet etti.

Çıplak, Arca Çorum FK’nın yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, Çorum’un ortak değeri ve marka yüzü haline geldiğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda Çorum futbolunun yaşadığı zorlu süreçleri hatırlatan Çıplak, bugün gelinen noktanın büyük emek ve fedakârlıklarla oluştuğunu belirtti.

“ÇORUM FUTBOLU AĞIR BEDELLER ÖDEDİ”

Çorum futbolunun geçmişte maddi ve manevi anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Çıplak, o dönemlerin unutulmaması gerektiğini dile getirerek, “Bu şehir futbol adına ağır bedeller ödedi. Maddi krizler, sahipsizlik ve belirsizlik dönemleri yaşandı. Ancak bugün Arca Çorum FK belirli bir istikrar yakaladıysa bu büyük bir mücadelenin sonucudur. Aynı sıkıntıları tekrar yaşamamak için kulübümüze daha güçlü sahip çıkmalıyız. Burada mesele bir firma ya da geçici bir destek değil; Çorum’un kendi marka değerine sahip çıkmasıdır. Arca Çorum FK, sponsorluk isimlerinden bağımsız olarak Çorum’un sahadaki temsil gücü, dışa açılan kapısı ve ortak gururudur.”dedi.

“MARKA DEĞERİNE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Kulübün bulunduğu noktada desteklerin önemine değinen Çıplak, şehrin tüm dinamiklerine çağrıda bulunan Çıplak, “Arca Çorum FK bugün Çorum’un marka değeridir. Bu değeri korumak ve daha yukarı taşımak hepimizin görevidir. İş dünyamızın ve kurumlarımızın desteği artarak sürmelidir. Burada oluşturulmak istenen anlayış; kulübü bir şirket yapısı üzerinden değil, bir şehir markası olarak konumlandırmaktır. Çünkü marka değeri; yönetimler değişse de, sponsorlar farklılaşsa da kalıcı olan ortak kimliktir. Arca Çorum FK bu kimliğin spor alanındaki en güçlü temsilidir.”dedi.

“HAKEM KARARLARI CAMİAYI ÜZÜYOR”

Son haftalarda yaşanan hakem kararlarına da değinen Çıplak, sahada verilen bazı kararların kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

Adaletli ve tarafsız bir yönetim beklentisi içerisinde olduklarını ifade ederek, emeğin karşılığının sahada verilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Biz her zaman mücadelenin saha içinde kalmasından yanayız. Ancak emeğin karşılığı sahada verilmelidir. Hakem hatalarının bir şehrin alın terini gölgelemesine kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR”

Kulüp Başkanı ve yönetim kuruluna da güven mesajı veren Çıplak, en önemli unsurun birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Tribünlerden iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından yerel yöneticilere kadar herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

“Çorum tek yürek olduğu sürece aşamayacağı hiçbir engel yoktur” diyen Çıplak, Arca Çorum FK’nın yalnızca bir spor kulübü değil, Çorum’un dışa açılan kapısı ve ortak gururu olduğunu ifade etti.

“Geçmişten ders alarak bugüne sahip çıkmalı, yarınları birlikte inşa etmeliyiz. Arca Çorum FK hepimizin takımıdır. Şehrimizin değerine hep birlikte sahip çıkacağız. Çorum kamuoyunu kulübe destek olmaya davet ediyoruz.

Arca Çorum FK bir firma projesi değil, Çorum’un marka değeridir.

Bu marka; şehrin kimliğini, emeğini ve geleceğini temsil etmektedir. Ve bu değere sahip çıkmak, Çorum’u sahiplenmektir.”