Çorum FK, eski futbolcusu Mümin Talip Pazarlı’yı vefatının 2. yıl dönümünde andı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3. Lig şampiyonluğunda büyük emeği bulunan Pazarlı’nın sahadaki mücadelesiyle camiaya unutulmaz anlar yaşattığı vurgulandı.

Açıklamada, “3. Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan, sahadaki mücadelesiyle bizlere unutulmaz anlar yaşatan eski futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı’yı aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Onun azmi, kulübümüze olan bağlılığı ve bizlerde bıraktığı izler daima hafızalarımızda yaşayacak.” ifadelerine yer verildi.