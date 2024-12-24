Çorum sevdalılarının kırmızı siyah sevgisi soğuk dinlemiyor.

1. ligde mücadele etmeye başladıktan sonra maçları televizyondan canlı olarak yayınlanan Çorum FK’nın gerçek taraftarları formasına ve takımına sahip çıkmaya devam ediyorlar.

Kulüplerinin şapkası ve boyun bağlarını alarak biletleri ile stada geliyorlar ve takımlarının başarısı için ellerinden gelen maddi ve manevi desteği vermeye devam ediyorlar.

Bunun güzel bir örneği iki taraftar çok güzel örnek. Evlerinde sıcakta maç izleyenlere inat stada gelerek kırmızı siyah sevgilerini sürdürüyorlar.

Alkışlar bu taraftarlara alkışlar şehrin marka dereğine sahip çıkanlara.