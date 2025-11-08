Arca Çorum FK’nın Esenler Erokspor maçına giriş yapan taraftarlarına bir maç ceza geldi.

Misafir tribünde bulunan taraftarların çirkin ve kötü tezüharatları nedeni ile Bandırmaspor ile deplasmanda oynanacak maça bu taraftarlar giremeyecek.

Aynı maçta ev sahibi Esenler Erokspor’a çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile dört blokta yer alan taraftarlara bir maç ceza verirken taraftarların neden olduğu saha olayları içinde 110 bin lira para cezası verildi.

Atakaş Hatayspor’dan Kamil Ahmet Çörekci ve Sivasspor7dan Bekir Turaç Böke’ye rakip futbolcuya ciddi faulleri nedeni ile birer maç ceza verildi.

Bodrum FK’da Berşan Yavuzay’a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeni ile 2 maç ceza verildi.

Amedspor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile 110 bin lira para cezası verildi. Pendikspor’a İstanbulspor maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeni ile misafir tribünde yer alan taraftarlara bir maç ceza verildi.

Vanspor kulübüne Sakaryaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratı ikinci kez yapılmasından dolayı 80 bin lira ve üç bloğa bir maç giriş yasağı ve saha olayları nedeni ile de 110 bin lira para cezası verildi. Iğdır FK idarecisi Onur Girdap’a iki ayrı suçtan 130 bin lira para ve 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.