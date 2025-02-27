Ahlatcı Çorum FK tarihinin en genç gol atan futbolcusu Taha İbrahim Reçber oldu.

Geçtiiğimiz sezon deprem bölgesi Adıyaman’dan Çorum’a gelerek Çorum FK alt yapısında futbola devam eden Taha Reçber bu sezon başında ise profesyonel kadroya dahil oldu ve U 17 Gelişim Liginde forma giymeye devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından 1. lig kadrolarında yer alan Taha Reçber bu sezon kupada dört maçta doksan dakika forma giydi.

7 Mart 2008 doğumlu Taha İbrahim Reçber dün Boluspor kupa maçında takımının ilk golünü attı.

Reçber bu golü ile Çorum FK tarihinin en genç yaşta gol atan futbolcusu ünvanını aldı.