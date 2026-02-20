Arca Çorum FK’nın pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı takımın pazar günü saat 16’da Yeni Stadyum’da Ümraniyespor ile oynayacağı maçın biletleri dün saat 15 itabari ile satışa çıktı.

Maç biletleri Özel VİP C tribün 2000, VİP A/B/E tribünleri 1000 lira Kapalı Sağ ve Sol tribün 300 lira maraton ve kale arkaları 5, misafir takım tribünü ise 6,5 lira.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımın önceki hafta İstanbulspor ile oynanan maçtan dolayı ceza kuruluna sevk edilen Çorum FK’da tribünlerin ceza alması halinde bu biletler iptal edilecek. Ceza Kurulu bu cezaları dün akşam geç saatlerde açıkladı.