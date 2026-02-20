Uzun ve başarılı futbol kariyerinin ardından teknik adam olarak antrenörlük ile başladığı hayatında Çorum FK’da Sportif Direktörlük ve antrenörlük yaptıktan sonra bu sezon başında Suvermez Kapadokyaspor’da Teknik Direktör olarak görev yapan Kenan Aşkan Diyarbekirspor ile anlaştı.

Diyarbekirspor’da antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluk yaşayan Kenan Aşkan bu kez takımın başına Teknik Direktör olarak geldi. Kenan Aşkan ilk maçında kendisi aynı puana sahip ve ligde kalma mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak.