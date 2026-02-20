Arca Çorum FK pazar günü evinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
Çarşamba günü Serikspor deplasmanından 3-2’lik galibiyet ile dönen Çorum FK kafilesi perşembe sabah saatlerinde Çorum’a döndü.
Dün öğlen saatlerinde tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 16’da başlayan antrenman tam kadro yapıldı.
Teknik Direktör Uğur Uçar tesislerde çıktığı ilk antrenmanda futbolcularla bir toplantı yaparak Serikspor maçının değerlendirmesini yaptı.
Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda kırmızı siyahlı morallerin düzeldiği gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım Ümraniyespor hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Muhabir: Çorum Hakimiyet