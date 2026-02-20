Arca Çorum FK’yı Serikspor deplasmanında 3-2 galip gelirken ikinci yarıda oyuna giren ve altı dakikada attığı iki golle takımını 3-2 öne geçiren Burak Çoban üçüncü golünü attı.

Devre arası transferinde Sakaryaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Burak Çoban kırmızı siyahlı forma ile ilk golünü önceki hafta ikinci yarıda oyuna girdiği İstanbulspor maçında attı.

Serikspor maçında da maça yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda Yusuf’un yerine oyuna giren Burak Çoban 48. ve 51. dakikalarda altı dakika içinde bulduğu iki golle takımını mağlubiyetten galibiyete taşıdı.

Attığı iki golde de ceza sahası içine girerek ters kanattan gelen ataklarda golü bulan Burak Çoban performansı ile kırmızı siyahlı takımın hücumdaki önemli bir kozu olduğunu ortaya koydu.