Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi Türkiye derecesi yapan Mimar Sinanspor U 19 takımı ile Çorum FK U 19 takımlarına plaketle ödüllerdirdi.

Yusuf Aydemir Zorunlu Eğitim Semineri öncesinde düzenlenen törenle TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy U 18 liginde finalde penaltılarda kaybederek Türkiye ikincisi olan Mimar Sinanspor kulübü teknik ekibini kutladı ve plaket verdi.

Törende daha sonra U 18 Bölgesel Gelişim Ligi finallerinde ilimizi temsil eden Çorum FK takımına plaketlerini Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte verdi.