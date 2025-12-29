Trendyol 1.Lig'de 1 maç dışında ilk yarı sona erdi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı siyahlılarda, büyük umutlarla transfer edilen oyuncular hayal kırıklığı yaşattı.

Çorum FK adına ilk yarının en golcü ismi Emeka Eze oldu.

Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, 19 maçta 1238 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asiste imza attı ama büyük umutlarla transfer edilen Eze son maçlardaki gösterdiği performans ile sınıfta kaldı.

Yine Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan transfer edilen Samudio 18 maçta 1197 dakika sürede 4 gol 2 asist yaptı ama beklentilerin arkasında kaldı.

Konyaspor'dan 10 numara mevkii için transfer edilen Aleksic, 2 gol 1 asist ile beklentileri karşılayamayan diğer isim oldu.

Toplam 28 gol atıp 20 gol yiyen Çorum FK, Ligin en az gol atan 10 takımdan biri olurken, kırmızı siyahlılarda gol yollarındaki sıkıntı son oynanan Erzurum maçında bir kez daha ortaya çıktı.