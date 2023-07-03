Halil ÖZTÜRK

Çorum FK’da dokuz futbolcu ile yollar ayrılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi bulunan ve başka kulüplere kiraya verilen dokuz futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmesi devam eden futbolculardan Sabrican Vural, Mertcan Aşçı, Taha Aydınlı, Gürkan Okan, Ömür Aztekin, Sefa Akın Başıbüyük, Ahmet Hakan Leblebici ve Enes Nalbantoğlu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Ayrılık kararı verilen ve geçen sezon Çankaya FK’da kiralık olarak forma giyen Malik Karaahmet’in ise bu kulübe bonservisi ile verildiği öğrenildi.

Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Kırklarelispor’dan kulübünden geri Çorum FK’ya dönen Sabrican Vural’ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray alt yapısından Çorum FK’ya transfer olan ve ilk profesyonel imzayı atan Taha Aydınlı ligin ikinci yarısında Yeni Amasyaspor Futbol Kulübünde kiralık olarak forma giydi.

Gaziantep FK’dan geçen sezon başı Çorum FK’ya transfer olan Gürkan Okan da geçen sezonun ikinci yarısında Amasyaspor FK’ya kiralık olarak verilmişti.

Yine geçen sezon Zonguldak Kömürspor’dan transfer edilen ancak kırmızı siyahlı takımda forma giyemeyen Ömür Hüseyin Aztekin de kiralık olarak verilecek.

İki sezon önce Çimenospor’da forma giyerken yeniden Çorum FK’ya dönen ve sezon başında Gümüşhanespor’a kiralık olarak verilen Sefa Akın Başıbüyük bu sezonda kiralık verilecek veya talibi olması halinde bonservisi ile serbest kalacak.

Geçen sezon başında Belediye Kütahyaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Enes Nalbantoğlu ligin ikinci yarısında ise kiralık olarak Iğdırspor formasını giymişti. Geçtiğimiz günlerde camiaya veda mesajı yayınlayan Enes Nalbanoğlunun bonservisi ile başka kulübe transferinin gündemde olduğu öğrenildi.

Yine geçtiğimiz sezon Çorum FK’ya transfer olan ve kamp dönemi sonunda Çankaya FK’ya kiralık olarak verilen Malik Karaahmet’in sözleşmesinin fesh edildiği ve Çankaya FK kulübüne bonservisi ile verildiği açıklandı. Malik ile birlikte geçen sezon kiralık olarak Çankaya FK’ya kiralık olarak verilen devre arasında yeniden kırmızı siyahlı kulübe dönen Mertcan Aşçı da yeni sezon için yine kiralık verilecek isimler arasında bulunuyor.

Çorum amatöründen yetişen ve üçsezondur kırmızı siyahlı takım A takımında forma giyen kaleci Ahmet Hakan Leblebici de bu sezon kiralık olarak verilecek isimler arasında arasında.