Ahlatcı Çorum FK yarın akyam Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım son antrenmanda duran top çalışması yaptı.

KADİR İLE DUREL YOK

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Kadir Seven ile Durel Avounou dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5-2 rondo çalışması yaptı.

Çalışmada daha sonra hücum ve savunma varyasyonları yaptıran Teknik Direktör Tuncay Şanlı son bölümde ise duran top çalıştırdı.

Kırmızı Siyahlı takım bu antrenmanla Amedspor maçının hazırlıklarını tamamladı.