Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Tuncay Yılmaz, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından kente kazandırılması planlanan savunma sanayii yatırımının bürokratik engeller nedeniyle hayata geçirilemediğini ileri sürerek, iktidar temsilcilerini eleştirdi.

Tuncay Yılmaz, yaptığı açıklamada füze, roket yakıtı ve patlayıcı üretimini kapsayan, yaklaşık 1.600 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen stratejik yatırımın arazi tahsisi ve bürokratik süreçlerde yaşanan sorunlar nedeniyle iptal edildiğini iddia etti.

“İşte Tuncay Yılmaz’ın o açıklaması:

Bu basın açıklamasını şehrimiz adına son derece üzücü, bir o kadar da öfke verici bir basiretsizliğin ve siyasi iradesizliğin sonuçlarını paylaşmak üzere yapmak zorunda kaldım.

Çorumlu iş insanımız Sayın Ahmet Ahlatcı tarafından şehrimize kazandırılması planlanan; füze, roket yakıtı ve patlayıcı üretimi gibi stratejik bir alanda 1.600 evladımıza ekmek kapısı olacak dev savunma sanayii yatırımı, ne yazık ki bürokratik engeller, yanlış arazi tahsisleri ve aşılamayan engeller yüzünden *iptal edilmiş, proje rafa kaldırılmıştır.

Üstelik sadece Çorum’un istihdamı değil; yurt dışından temin edilen hazır finansmanın süresi doldurularak ülke ekonomisi ve milli savunma sanayiimiz de doğrudan zarara uğratılmıştır.

AK PARTİLİ VEKİLLER VE YEREL SİYASETÇİLER NE İŞ YAPAR?

Buradan Çorum halkı adına açıkça soruyorum:

Yıllardır her seçim döneminde ‘Çorum’u savunma sanayii üssü yapıyoruz, Sanayimizin arkasındayız’ diye masallarla oy toplayan AK Partili milletvekilleri, yerel siyasetçiler ve mülki idare nerededir?

Bir yanda güvenlik mesafesi ve mevzuat gereği belli bir büyüklükte araziye ihtiyaç duyan dev bir yatırımcı var. Diğer yanda ‘Biz Çorum’a yatırım getireceğiz’ diye övünen ama yatırımcının önüne çıkan bir arazi tahsisi sorununu dahi çözemeyen, Ankara'da kapı kapı dolaşıp bürokrasiyi aşamayan bir siyasi irade zafiyeti var!

Yaklaşık bir yıldır göz göre göre gelen bu tıkanıklığa seyirci kalanlar, Çorum’un rızkını, gençlerinin geleceğini masada bırakmıştır. Konya gibi komşu illerimiz bu yatırımı kapmak için sıraya girerken; Çorum’un hakkını koruyamayan, yatırımcının sesini duymayan ve bürokrasiye söz geçiremeyen bu basiretsiz anlayış, önce ülkemizin milli üretimine, sonra da öz evlatlarının geleceğine açıkça zarar vermiştir.

ÇORUM SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

Bu kayıp sadece Ahlatcı Grubu'nun ya da Mehmet Tütüncü’nün dile getirdiği bir serzeniş değildir; bu kayıp, evine ekmek götürme hayali kuran 1.600 Çorumlu gencimizin hayallerinin çalınmasıdır! Çorum’un sanayide sınıf atlama fırsatının bürokratik masalarda kurban edilmesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak soruyoruz:

Bir yıllık süreçte bu yatırımın önündeki engelleri kaldırmak için hangi AK Partili vekil parmağını oynatmıştır?

Bütün şartları hazır, kredisi onaylanmış stratejik bir devlet/özel sektör hamlesine arazi tahsis edememek hangi idari akılla açıklanabilir?

AK Parti iktidarının ve onun Çorum’daki temsilcilerinin vizyonsuzluğu ve siyasi ağırlıksızlığı, kentin kaderini bir kez daha geriye çekmiştir. Ancak Çorumlu hemşehrilerimiz müsterih olsun; Çorum sahipsiz değildir. Şehrimizin hakkını, sanayicimizin emeğini ve gençlerimizin geleceğini koltuk sevdalılarının basiretsizliğine kurban etmeyeceğiz.

Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, Çorum’un hakkını her platformda söke söke arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururum.” (Haber Merkezi)